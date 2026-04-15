La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el avance del conteo en la elección presidencial alcanzó el 90.041% de actas contabilizadas, marcando un cambio en el orden de los candidatos que disputan el segundo lugar.
Según el reporte oficial actualizado el 15 de abril de 2026 a las 06:47:42 a. m., el candidato Roberto Helbert Sánchez Palomino logró superar a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, desplazándolo del segundo puesto en el conteo preliminar.
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Sánchez supera a López Aliaga por 7,539 votos
De acuerdo con los resultados publicados por la ONPE, Roberto Sánchez Palomino registra 1,828,421 votos, equivalentes al 11.986% de votos válidos, ubicándose en el segundo lugar.
En tanto, Rafael López Aliaga Cazorla alcanza 1,820,882 votos, que representan el 11.937% de votos válidos, quedando en el tercer lugar.
La diferencia entre ambos candidatos es de 7,539 votos, una de las más estrechas registradas en el proceso, mientras continúan procesándose actas pendientes.
Keiko Fujimori mantiene el liderazgo
En el primer lugar se mantiene la candidata Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien registra 2,585,272 votos, equivalentes al 16.948% de votos válidos, según el reporte oficial.
Por su parte, Jorge Nieto Montesinos se ubica en el cuarto lugar con 1,695,237 votos, que representan el 11.113% de votos válidos.
Más del 90% de actas contabilizadas a nivel nacional
El reporte oficial detalla que el avance del conteo alcanzó el 90.041% de actas contabilizadas, de un total de 92,766 actas previstas para la elección presidencial.
El sistema electoral continúa actualizando los resultados conforme se incorporan nuevas actas provenientes de las mesas de votación.
Resultados oficiales seguirán actualizándose
La ONPE continuará publicando avances conforme se procesen nuevas actas provenientes de distintas regiones del país.
De acuerdo con el cronograma electoral, si ningún candidato supera el 50% de votos válidos, se realizará una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026.
El conteo oficial continúa desarrollándose en medio de la expectativa ciudadana por la definición del escenario electoral.
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