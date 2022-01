Afines de noviembre de 2021, la Procuraduría General del Estado solicitó la relación de los visitantes a la casa del pasaje Sarratea en Breña, lugar donde el presidente Pedro Castillo tuvo encuentros secretos. Desde entonces, luego de varias idas y venidas, en las que la propia premier, Mirtha Vásquez, ofreció entregarla, ayer se confirmó que el Gobierno no aclarará esos indicios de corrupción.

Contradicción

El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, señaló que la lista no puede ser presentada debido a que no existe.

“No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista porque él no las hace, esa no es su función”, afirmó.

En diálogo con RPP, el letrado intentó justificar la falta de transparencia sobre la lista explicando que las personas que estuvieron en el edificio de Breña ya fueron consultadas por la Fiscalía y están dando la información.

“Nunca el presidente ha despachado en Sarratea. La señora Karelim López nunca se ha reunido en Breña con el presidente, ni era intermediaria de ninguna empresa. (¿Entregarán la lista de visitantes?) Es que no hay ninguna lista, el presidente no hace listas”, agregó Pachas.

Su explicación se da un día después de que la premier Vásquez asegurara en la misma emisora que “la defensa del presidente hará de conocimiento las informaciones”, esto al ser consultada, el martes, por la entrega de la lista de Sarratea.

LAVADA DE MANOS

Ayer, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se lavó las manos con el tema y con la declaración que hizo el 1 de diciembre en Agenda Política.

Ese día, dijo que “por transparencia” se iba a presentar la lista de personas que se reunieron con el mandatario en el citado lugar. Pero ayer se le acabó la “transparencia”.

“Hace algunas semanas el presidente ya tiene una defensa legal constituida y dependerá de ellos cómo se administra, presenta o maneja la información probatoria. De ahora en adelante la defensa legal es quien se hace cargo de estos temas”, afirmó.

Al ser consultada por qué ella afirmó que la lista sería entregada, pero que el abogado Pachas dijo que no será así, la premier reiteró que todo está bajo un proceso legal y que todo se trata de una “estrategia”.

“En ese sentido, ahora tenemos que respetar la estrategia de la defensa del presidente y creo que le corresponde a (Pachas) responder por qué está haciendo este tipo de acciones legales”, afirmó.

Finalmente, aseguró -una vez más- que todo tiene una explicación y de acuerdo a la estrategia legal del presidente, le corresponde (al abogado Pachas explicar) por qué lo hace.

IDAS Y VUELTAS

Al realizar un ejercicio de memoria sobre la entrega de la lista de Sarratea, es evidente que el Gobierno cayó en serias contradicciones.

El 29 de noviembre del año pasado se solicitó un informe sobre las visitas, dos días después, la premier Vásquez dijo que el presidente estaba dispuesto a transparentar esa lista, sin embargo, el 6 de diciembre la Subsecretaría General del Despacho Presidencial informó que la Casa Militar no cuenta con el registro de visitas fuera de Palacio.

Incluso, el 12 de diciembre aseguró que la lista ya había sido entregada a la Procuraduría, lo que generó una respuesta inmediata de la institución que dirige Daniel Soria, que reiteró el pedido pues no recibieron nada.

Al verse descubierta, por entonces. la premier solo atinó a decir que ya dependía del presidente hacer los trámites o un “ejercicio de memoria” sobre los visitantes.

DENUNCIA

De otro lado, Eduardo Pachas, abogado del mandatario denunció una adulteración de los videos difundidos sobre los encuentros en Sarratea para dar a entender que Castillo Terrones se reunió con la empresaria Karelim López.

“Se pidió ese video para hacer una pericia determinando así una línea de espacio y tiempo, pero resulta que ahora hay un segundo video donde aparece una imagen alterada”, reclamó.

En canal N, Pachas aseguró que la empresaria jamás fue recibida en la casa de Breña por Castillo pues este solo asistió para visitar a familiares y amigos de Cajamarca.

Cabe precisar que en el reportaje de Cuarto Poder no se observa nada de lo que menciona el letrado, pues mencionan que el 19 de noviembre se captó la presencia de Karelim López en paralelo al ministro de Defensa, Juan Carrasco.

