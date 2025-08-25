La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, afirmó que la reciente decisión de suspender las investigaciones preliminares contra la presidenta Dina Boluarte en tres casos, no equivale a un blindaje político, sino que responde al interés de salvaguardar la investidura presidencial y preservar la estabilidad institucional.

En Punto Final, Pacheco sostuvo también que se busca evitar días preparando la defensa, interrogatorios, porque distraería las funciones de quien está en la Presidencia y generaría un clima de inestabilidad.

Si bien se suspendió la continuación de las indagaciones en los casos de las muertes en protestas (2022-2023), caso “Rolex” y la desactivación de Eficcop, la titular del TC aseguró que las pruebas recabadas hasta el momento se mantendrán válidas y serán usadas por el Ministerio Público una vez terminado el mandato de Boluarte.

“La norma nos autorizaba a anular todo lo que había ocurrido, pero hemos considerado que era más prudente para evitar un blindaje el mantener esas pruebas y conservarlas para cuando termine el mandato y continuar con la investigación preliminar (…) Tiene una inmunidad que tiene que ser levantada por el Congreso. Una vez levantada la inmunidad ya puede la Fiscalía avanzar en lo que considere necesario”, señaló.

SIN ALLANAMIENTOS A BOLUARTE

Por otro lado, Luz Pacheco confirmó que no habrá allanamientos, ni levantamiento del secreto bancario, ni de comunicaciones contra Dina Boluarte, mientras aún se mantenga en el cargo como jefa de Estado.

Sin embargo, aclaró que la Fiscalía puede investigar a eventuales cómplices, ya que la restricción alcanza únicamente a la mandataria.