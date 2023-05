El presidente del Congreso, José Williams, se refirió a la declaración que dio Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo, sobre la influencia de congresistas de Acción Popular para retirar a un ministro de Estado, así como la posibilidad de colocar a uno de su agrado.

“Creo que debió hacerlo en su oportunidad , obviamente que si (los congresistas) han hecho tal cosa son sujetos de una investigación (...) creo que quien debe poner a las personas dentro de un sector es el mismo ministro (premier), conforme a las competencias quien coloca a los ministros es el Ejecutivo y no otra persona, sobre todo cuando hay un interés de por medio”, señaló.

Y es que según el testimonio que dio Vásquez al Ministerio Público, al que accedió Correo, los legisladores llamado ‘Los Niños’ le pidieron retirar a un ministro que no era de su entorno, Rogger Incio Sánchez, a cargo del sector producción y militante acciopopulista.

“Se me acercaron congresistas de Acción Popular y me dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la designación del ministro Rogger Incio porque no representaba a su partido, no eran de su facción; sin embargo, este reclamo no me pareció de importancia, yo les señalé que los ministros habían sido escogidos por sus capacidades, tanto por el presidente y por mi persona, y que no entendía sus cuestionamientos”, detalló la ex premier ante el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía.

En otro momento, el titular del Parlamento se pronunció por la situación de la congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien lleva viviendo más de cuatro meses en Estados Unidos luego de solicitar una licencia personal. Pese a ello, la legisladora participa votando de forma virtual en las sesiones del Pleno.

“Pienso que es un tema ético, es una falta de respeto no solo al Congreso sino a la población. (Debería indicar) porque se ha ido todo ese tiempo. La Comisión de Ética tendría que ver este asunto. Hay una reglamentación que está clara, si hay asuntos que tienen que ver con actividades que tiene que hacer la legisladora”, señaló Williams.

