El presidente José Jerí Oré encabezó una visita a la Institución Educativa Inicial N.° 585 Bella Aurora, en Puente Piedra, donde supervisó la elaboración del desayuno escolar entregado a los estudiantes.

La actividad formó parte de un operativo que se desarrolló de manera paralela en diversos colegios de Lima y Callao, con participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El objetivo del operativo fue verificar la correcta preparación, el servido y el consumo del Servicio de Alimentación Escolar en planteles públicos, con énfasis en la calidad e inocuidad de los alimentos.

Durante la supervisión, Jerí destacó que es necesario fortalecer los procesos de monitoreo para evitar deficiencias anteriores y afirmó que “esto tiene que ser una de pilares fundamentales para que este programa pueda funcionar y ser responsables con nuestros niños”.