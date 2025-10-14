El presidente de la República, José Jerí, aseguró que su Gobierno se centrará en implementar acciones concretas para atender las principales necesidades del país.

“Este Gobierno de Transición va a ser un gobierno de impacto y de medidas que sean efectivas para lograr los objetivos que el país necesita el día de hoy”, manifestó en una reunión con 15 gobernadores regionales en la Sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.

El mandatario resaltó que su gestión, a la que calificó como un “Gobierno de Transición y de Reconciliación”, cuenta con limitaciones, pero debe enfocarse en atender lo urgente. En ese marco, subrayó que una de sus principales prioridades será combatir la delincuencia.

“Le hemos declarado la guerra a la delincuencia, sí tal cual. Tenemos que defender a nuestros ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer”, agregó.

Jerí informó, además, que el Acuerdo Nacional se reunirá este lunes 20 a las 10:00 a.m. para tratar tres temas prioritarios: la lucha contra la inseguridad, el avance del proceso hacia las próximas elecciones generales y las medidas necesarias para reactivar la economía.

“Son los tres principales temas que son los más urgentes, no los únicos. Las medidas que ustedes (gobernadores) nos han planteado, que recogen en buena cuenta la preocupación que tienen en sus regiones, de las inversiones que están en curso, serán materia justamente de ese espacio técnico”, indicó.

Posteriormente, el mandatario se pronunció sobre el nuevo gabinete ministerial, asegurando que será dinámico y comprometido.