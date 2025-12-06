El presidente José Jerí negó haber vulnerado la neutralidad electoral luego de que el Jurado Electoral Especial abriera un proceso en su contra.

Desde la Dirección de Aviación Policial, señaló que sus descargos ya fueron presentados y sostuvo que sus expresiones se dieron en el marco de una conversación periodística.

“Fue una respuesta dentro de una entrevista, no una declaración política ni promovida por mi parte”, afirmó.

Durante su visita al Callao, Jerí también se refirió a la reciente incautación de tres toneladas de droga en Piura. Destacó las acciones de la Policía Nacional y aseguró que el operativo refleja la capacidad de respuesta frente al narcotráfico y otras formas de criminalidad.

El mandatario informó que expertos internacionales llegarán al país para sostener reuniones técnicas los días 9 y 10 de diciembre, con el fin de aportar al diseño del nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.