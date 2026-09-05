El presidente del Congreso, Miguel Torres, expresó su respaldo a la elaboración de una nueva ley pro bici que responda a las necesidades actuales de los ciclistas y contribuya a fortalecer la seguridad vial y el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

Durante la mesa de trabajo “Diagnóstico ciudadano, reforma de la Ley de la Bicicleta, seguridad vial y desafíos pendientes”, promovida por la diputada Jeenny Samanez Gonzales Vigil, Torres recordó que participó en el impulso de la norma aprobada en 2018. Sin embargo, reconoció que, pese a los avances alcanzados, todavía existen brechas en infr

El titular del Parlamento sostuvo que la reforma debe recoger las propuestas de las organizaciones ciudadanas y de los profesionales vinculados al transporte. Asimismo, planteó coordinar entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para impulsar la iniciativa durante su trámite legislativo.

Por su parte, la diputada Jeenny Samanez destacó las medidas adoptadas para facilitar el uso de bicicletas en el Parlamento. Señaló que, tras acudir en bicicleta al Palacio Legislativo, se dispuso inicialmente la instalación de un estacionamiento provisional y posteriormente de espacios para bicicletas en los distintos edificios del Congreso.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la ATU, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Lima Cómo Vamos, la Asociación de Ciclistas del Perú, ProBike y Vamos en Bici, además de especialistas en transporte y seguridad vial. Sus propuestas serán evaluadas para determinar su posible incorporación en una futura reforma de la legislación sobre el uso de la bicicleta.

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