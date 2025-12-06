Rafael Belaunde Llosa volvió a referirse al ataque que sufrió cuando salía de su predio en el fundo Zorro Azul.

En sus declaraciones para Canal N, él afirmó que actuó en defensa propia al sentirse apuntado y que las lesiones que presentó fueron producto de esquirlas de vidrio y del movimiento brusco al intentar ponerse a salvo.

El precandidato detalló que una moto con dos personas se aproximó y que uno de los ocupantes llevaba un arma.

También indicó que los peritos encontraron casquillos vinculados a su pistola y una bala incrustada en el capó de su camioneta.

Belaunde afirmó que nunca recibió advertencias previas en ese terreno. “No pagaría un solo sol a la extorsión, yo me agarro a balazos antes que eso ocurra”, señaló durante la entrevista.

Belaunde sostuvo que evitó emplear el atentado como herramienta política y que brindó toda la información requerida por la policía.