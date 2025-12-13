El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este I ordenó a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, retirar mensajes religiosos de su propaganda electoral en cinco días, bajo amenaza de multa de hasta cinco UIT o remisión al Ministerio Público.

La decisión surgió de un mitin donde el precandidato presidencial calificó a su partido como “derecha cristiana del mismo padre celestial”, llamó a la política “una cruz” y mostró un cuadro del Señor de los Milagros, vinculando fe y propuestas para influir en el electorado.

Renovación Popular rechazó la resolución como “coacción a la libertad de expresión” y “persecución política” , exigiendo respeto a los derechos constitucionales.

La bancada parlamentaria denunció que el sistema electoral no debe silenciar creencias religiosas, mientras el partido se mantiene “firme en sus convicciones” pese a sanciones.

En tanto, Rafael López Aliaga anunció rebeldía en Willax TV: “Voy a seguir hablando de Dios como los Macabeos. Me persigno y a mucha honra” .

El JEE argumenta que estas expresiones violan el Reglamento de Propaganda Electoral al afectar la equidad, y el caso queda bajo vigilancia para posibles incumplimientos.