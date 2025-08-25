Contra la corriente, el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, saludó el retorno al Gabinete de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.

Durante la presentación de 36 camionetas para el servicio de Serenazgo de Lima, el burgomaestre lamentó la ausencia de cambios importantes en el Gabinete, a excepción de Santiváñez.

“Mi sorpresa al día de hoy –declaró– es que no veo mayores cambios, significativos. Solo hay uno que sí nos puede ayudar, que es el ministro (Juan José) Santiváñez, el cual nos ayudó bastante cuando era ministro del Interior”.

A su juicio, en el Ejecutivo “no hay voluntad” de mejorar los recursos de la Policía.

Resaltó que el personal policial no tiene chalecos antibalas desde 2019 y que cada uno vale 400 dólares, cifra que, en su opinión, es una ínfima comparada con la recaudación. “Es absurdo (...) Están mandando a la PNP a que se compre su chaleco”, deploró.

En contraste, López-Aliaga embistió al ministro de Transportes, César Sandoval, a quien llamó “un operador político que quiere ser candidato a la gobernación regional de La Libertad”.

Por último, retó al Ejecutivo a retirar del Perú al embajador de Cuba, Carlos Rafael Zamora, conocido como “Gallo Zamora”. “Ese señor a venido a crear el caos en el país”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR