El Poder Judicial confirmó la condena de seis años de prisión efectiva contra Jonathan Guzmán, exgerente de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el delito de cohecho pasivo propio. Según lo informó la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, entidad que consiguió que se ratifique dicha sentencia.

El exfuncionario fue condenado en primera instancia el 9 de enero de 2025, tras comprobarse que solicitó una suma de dinero a una candidata con el fin de alterar los resultados electorales en su beneficio. Si bien presentó un recurso de apelación, este fue declarado infundado, ratificándose la sentencia planteada por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, representante del Ministerio Público a cargo del caso.

Como parte del fallo, Guzmán fue inhabilitado para desempeñar funciones públicas por un periodo de cinco años. Además, el tribunal ordenó que abone al Estado el equivalente a 365 días de multa y una reparación civil de S/ 60.000.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Lima logró que se confirme, en segunda instancia, la sentencia de seis años de prisión efectiva para un exgerente de la @ONPE_oficial que pidió USD 60 000 a una candidata para manipular los resultados electorales a su favor.



🔗 Leer más… pic.twitter.com/ufwXMhsouq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 3, 2025

EL CASO

El fiscal a cargo del caso y del juicio oral, Juan Manuel Fernández Castillo, probó que Jonathan Guzmán, en su rol de gerente de la ONPE, exigió USD 60 000 a una candidata del partido Juntos por el Perú a la alcaldía de Barranca, con el objetivo de alterar el sistema informático de recuento de votos y garantizar su triunfo electoral.

Según la Fiscalía, la candidata denunció el hecho y entregó una grabación de una conversación con el exgerente de la ONPE. La pericia acústica realizada al audio evidenció una alta probabilidad de correspondencia con la voz del sentenciado, complementada con declaraciones testimoniales y registros telefónicos revisados durante la investigación.

Cabe precisar que los intermediarios que facilitaron la reunión entre Jonathan Guzmán y la candidata, fueron sentenciados por el delito de tráfico de influencias.