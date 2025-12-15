Raúl Noblecilla, candidato al Senado y segundo vicepresidente del partido Podemos Perú, afirmó en Arequipa que Acción Popular ha tenido un “comportamiento nefasto para la democracia” y aseguró no lamentar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya declarado nulas las elecciones primarias. “Cada uno es responsable de sus actos”, señaló al referirse a la situación interna de dicha agrupación política.

Durante un recorrido por la calle Mercaderes y la Plaza de Armas de Arequipa, Noblecilla abordó temas vinculados a la minería y precisó que no se opone a esta actividad, siempre que no sea abusiva ni contaminante. Indicó que a la minería ilegal se le debe combatir, pero diferenció a quienes se encuentran en proceso de formalización, tributan y pagan impuestos al Estado, no se les debe calificar como ilegales.

Respecto al proyecto minero Tía María, el dirigente político manifestó que su visita a Arequipa tiene como objetivo informarse sobre la situación del Estudio de Impacto Ambiental. No obstante, descartó participar en las movilizaciones anunciadas para los días 16 y 17 de diciembre en el valle de Tambo.

En el ámbito político, Noblecilla ratificó que en un eventual gobierno de Podemos Perú se evaluaría otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, a quien calificó como un “perseguido político”. Asimismo, sostuvo que una de las principales propuestas de su partido es impulsar la elaboración de una nueva Constitución.