Renzo Reggiardo juró como nuevo alcalde metropolitano de Lima y en su primer mensaje centró su discurso en la lucha contra la inseguridad.

Desde la ceremonia de juramentación, exhortó al presidente de la República, José Jerí, a trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para enfrentar este problema nacional.

“Sé que muchas familias viven con miedo y que la tranquilidad se ha ido perdiendo. Como alcalde, me comprometo a ejercer mi rol de liderazgo con firmeza y a trabajar con el Gobierno central para recuperar la paz que merecemos”, expresó Reggiardo, quien reafirmó que la seguridad será la prioridad de su gestión.

Durante su intervención, también reconoció la labor de su antecesor, Rafael López Aliaga, a quien calificó como “amigo y hermano” por las obras y programas sociales ejecutados en su gestión. Cerró su discurso con un mensaje optimista.