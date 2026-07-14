La Municipalidad Metropolitana de Lima evalúa restringir el tránsito vehicular en el Centro Histórico como parte de las medidas de seguridad previstas para el miércoles 15 de julio. Así lo informó el alcalde Renzo Reggiardo, quien indicó que la decisión responde a la movilización convocada por el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

El burgomaestre explicó que la eventual aplicación de esta medida se coordina con la Policía Nacional del Perú y estará sujeta a los reportes de inteligencia sobre la cantidad de manifestantes y el desarrollo de la jornada.

Reggiardo precisó que el cierre temporal de los accesos al damero de Pizarro tiene como finalidad reducir riesgos en una zona de alta afluencia de personas, proteger el patrimonio cultural y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Reggiardo agregó que este tipo de restricciones ya fueron implementadas anteriormente durante movilizaciones de la misma organización política.