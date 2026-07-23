El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que pidió al mandatario José María Balcázar entregar la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, como parte del proceso de transición previo al cambio de mando.

“Le he pedido al presidente de la República, José María Balcázar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya”, se lee en la publicación.

Luego continuó con: “Será el nuevo presidente del Congreso el que juramente y entregue la banda presidencial a la presidente el 28 de julio. Como es obvio, no habrá un vacío de poder y José María Balcázar, aunque deja de ser congresista el 26 de julio, sigue siendo presidente hasta el 28 ”, señaló.

Rospigliosi precisó que la continuidad de Balcázar en la Presidencia de la República hasta el 28 de julio garantiza que no se produzca un vacío de poder, pese a que dejará de ejercer como congresista el 26 de julio.

Le he pedido al presidente de la República, José Maria Balcazar, que entregue la banda presidencial al nuevo presidente del Congreso el 27 de julio, en respuesta a una comunicación suya. Será el nuevo presidente del Congreso, el que juramente y entregue la banda presidencial a la… pic.twitter.com/FWVUUAJdx0 — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 22, 2026