La congresista Ruth Luque se pronunció tras la suspensión de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación.

Luque señaló que esta decisión carece de sustento jurídico y responde a un intento de “capturar el sistema de justicia” desde sectores políticos que buscan someter al Ministerio Público.

Luque recordó que la ley orgánica del Ministerio Público respalda la actuación de Espinoza como fiscal suprema y cuestionó que la Junta Nacional de Justicia aplicara un procedimiento disciplinario inmediato, figura que ya fue objetada por el Tribunal Constitucional en el caso de Patricia Benavides.

La parlamentaria criticó que la propuesta para suspender a Espinoza proviniera de la actual vicepresidenta de la JNJ y resaltó la rapidez con la que se tomó la decisión, en contraste con la falta de celeridad en el caso del miembro Gino Ríos, pese a lo que calificó como “evidencia objetiva” de irregularidades en su designación.