El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó la salida de la fiscal Sandra Castro Castillo del Ministerio Público, debido a que postulaba al Senado por el Partido Morado.

Castro Castillo, fiscal adjunta provincial penal de la Fiscalía Corporativa de Santa Rosa, presentó solamente una licencia sin goce de haber que abarca el periodo entre el 12 de febrero y el 12 de abril de 2026, periodo correspondiente a la campaña electoral.

Norma. El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 observó la candidatura de Sandra Castro por no haber renunciado al cargo seis meses antes de las elecciones, como exige el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Al respecto, el partido sostiene que la licencia es suficiente, pese a que la norma establece claramente que se debe renunciar.

La finalidad de esta condición es impedir que miembros del Ministerio Público, del Poder Judicial (PJ) u otros altos funcionarios utilicen su posición para influir en las elecciones, con lo cual se busca garantizar igualdad y transparencia en el proceso electoral.

El JEE aclaró que la observación no cuestiona la autenticidad ni la oportunidad de la solicitud de licencia, sino la naturaleza del acto.

El especialista en temas electorales José Tello remarcó que, de acuerdo con la ley, Castro debió renunciar a su cargo mucho antes del inicio de la campaña electoral. Asimismo, resaltó que incluso la licencia que solicitó no cumplía con las fechas correctas.

“La fecha debía ser del 11 de febrero al 12 de abril de 2026, no del 12 de febrero al 12 de abril. Advierto un desconocimiento de la ley electoral”, sostuvo a Correo.