La empresaria y exgerente de Marka Group, Sada Goray, investigada por el caso Fondo MiVivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, acudió este viernes a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) en el Cercado de Lima, para rendir su manifestación policial, tras denunciar ser víctima de extorsión.

“Sí, hemos realizado una denuncia (¿Ha venido por una extorsión?) Correcto”, respondió brevemente Goray a los medios de comunicación presentes.

Acompañada de su abogado, Cris Torres, la empresaria indicó que viene recibiendo mensajes extorsivos, algunos de ellos con videos que muestran armas de fuego, dirigidos tanto a ella como a sus familiares.

“Vamos a cumplir con la citación policial a través de una denuncia que hemos realizado públicamente. Son mensajes extorsivos que le están realizando a mi patrocinada y a sus familiares, con videos, incluso mostrando armas de fuego, etcétera. Entonces hemos venido justamente, ya se ha interpuesto la denuncia y estamos viniendo a declarar”, detalló el abogado.

El caso Fondo MiVivienda, que involucra a Goray, se originó tras admitir ante el Ministerio Público que entregó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El pago se habría realizado con el fin de que Marka Group, empresa que dirigía, obtuviera contratos en dicho sector durante la gestión de Pedro Castillo.

Actualmente, Sada Goray enfrenta una investigación a cargo del Ministerio Público, encabezada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.

La empresaria cumple con un mandato de comparecencia con restricciones, que incluye reglas de conducta como la prohibición de ausentarse de su domicilio en Lima sin autorización judicial previa.