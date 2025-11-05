La exjefa de Gabinete de Pedro Castillo, Betssy Chávez, permanece en la residencia de la Embajada de México a la espera de que se emita el salvoconducto que le permita acogerse al asilo en dicho país. En este contexto, el mandatario del Perú, José Jerí, indicó que la decisión se tomará el viernes 7 de noviembre, dependiendo de la recomendación de la Cancillería.

El presidente ofreció detalles sobre cómo se definirá la emisión del salvoconducto que permitirá a la exparlamentaria viajar a México. Jerí señaló que la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores será determinante para la decisión.

“Creo que hemos demostrado que la ruptura de las relaciones diplomáticas responde justamente a un criterio que hemos tenido. Pero en este caso, el salvoconducto, vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería que en estos días, próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva”, declaró a CNN.

El jefe de Estado dijo que acatará la decisión de la Cancillería, independientemente de su opinión personal, valorando la información técnica y los compromisos internacionales. Asimismo, se pronunció sobre las opiniones relativas al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y sobre la futura relación con México.

“Tampoco estábamos de acuerdo cuando se expresaba respecto a asuntos internos de nuestro país y hemos mantenido la cordialidad hasta donde se pudo. Hemos cortado relaciones diplomáticas, pero todavía hay un principio de realidad entre ambos países. Finalmente, Cancillería continuará y a nivel consular mantendremos las iniciativas sostenidas con el tiempo”, sostuvo.