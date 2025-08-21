El secretario general del partido político Perú Primero, César Figueredo, rechazó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular la resolución que había asignado a Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, donde debía cumplir cinco meses de prisión preventiva por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

El representante de dicha agrupación política expresó su sorpresa ante esta decisión, la cual —según señaló— fue tomada de oficio por el INPE. Además, advirtió que, de ser trasladado a un penal común, la vida del exmandatario estaría en riesgo.

“No queremos creer, porque sería ya inverosímil que la vida del presidente sea puesta en peligro al ponerlo en un establecimiento penal común. Si existe el penal de Barbadillo, es justamente para los altos funcionarios, expresidentes, que requieren una protección especial, no lo queremos creer. Estamos completamente consternados, queremos creer que esto no va a llegar a que sea trasladado a otro penal”, declaró a RPP.

En ese sentido, Figueredo consideró que la nueva junta encargada de evaluar la situación del exjefe de Estado debe ratificar su permanencia en el penal de Barbadillo para cumplir la medida de prisión preventiva. Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial para que resuelva cuanto antes la apelación presentada contra la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra.

“No quiero creer, quiero pensar bien, quiero creer que esta nueva junta va a ratificar lo que hizo la anterior y va a establecer que el presidente pueda seguir cumpliendo estos cinco meses, que, además, son injustas y sobre la cual ya hemos presentado ayer mismo la apelación. Además, con la apelación en 20 o 25 días esto se debe resolver y eso es lo que exigimos al Poder Judicial, que se resuelva de manera muy rápida la apelación”, agregó.

Martín Vizcarra: INPE deja sin efecto su ingreso a Barbadillo y evalúa nuevo penal

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la clasificación que permitió el ingreso del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, lo que abre la posibilidad de que sea trasladado a otro establecimiento.

La medida se adoptó tras detectarse irregularidades en el procedimiento de clasificación realizado el 14 de agosto, día en que el exmandatario fue internado en dicho penal tras ordenarse cinco meses de prisión preventiva en su contra.

Según la resolución del INPE, la Junta Técnica de Clasificación no aplicó correctamente la normativa vigente al asignarle Barbadillo, pese a que el puntaje obtenido por Vizcarra (16) correspondía al penal de Lurigancho, de acuerdo con la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP.

La decisión se amparó en el artículo 41° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el Decreto Supremo N° 015-2023-JUS y la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General.

Con el fin de subsanar estas inconsistencias, se conformó una nueva Junta Técnica de Clasificación integrada por Huilca Arbieto Rolando (abogado), Evaristo Puño Mónica Roxana (psicóloga) y Ríos Saenz Elena (trabajadora social). Esta comisión tendrá a su cargo realizar una nueva evaluación para determinar el penal que corresponda, respetando los criterios técnicos y el marco legal.

De acuerdo con fuentes citadas por Epicentro TV, entre los establecimientos en evaluación figura Lurigancho, aunque el INPE no ha confirmado oficialmente esta opción. La institución ha precisado que el proceso se llevará a cabo garantizando el respeto a los derechos del interno.

Vizcarra fue recluido en Barbadillo bajo estricta custodia policial, lo que generó amplia atención pública al convertirse en el quinto expresidente en dicho penal, junto con Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.

La prisión preventiva contra el exmandatario fue dictada por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones fiscales por presuntos sobornos en los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, donde la Fiscalía solicita una condena de 15 años.