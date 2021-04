Sin modificaciones. El discurso de izquierda radical, así como mantener su plan de gobierno son puntos que el candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) no cambiará.

“No hay nada que nos cambie, porque ya estamos formados, estamos hechos. Uno no puede durante la campaña decir una cosa y cuando llega al gobierno disfrazarse”, resaltó.

En una entrevista a una radio de Cajamarca, el profesor Castillo descartó cambiar sus propuestas, pues eso sería dañino, letal, nocivo y tóxico.

Más temprano, dijo en otro medio que “cambiar su discurso, sería cambiar mis principios”.

SE DEFIENDE

Sobre las veces en que lo tildaron de “comunista”, sonrío y consideró que le dicen así porque “vive en una comunidad”.

“Han entendido mal, yo vengo de una comunidad (...). No más estigmatizaciones, calificaciones que están llegando a un extremismo”, dijo.

El discurso fue reforzado durante un mensaje que dio en la Plaza de Armas de Chota, desde donde hizo un llamado al pueblo.

“Invoco a no pisar el palito, a no creer en fantasmas, a desmentir”, sostuvo.

Además, pidió condenar a los medios que afirman “que somos comunistas, que somos del Conare, que somos del Movadef”.

“Yo no se en qué país viven estos de cuello y corbata, no se qué país están mirando, yo no se qué pueblo está detrás de ellos porque ellos no miran al pueblo, no miran al Perú”, agregó.

Destacó que el terrorismo es “el hambre, la desigualdad y la corrupción” que ellos combatirán.

RESPALDO

Entre tanto, Guido Bellido, candidato al Congreso de Perú Libre por Cusco, reiteró también que el plan del partido se ha desarrollado y se acogió al sentimiento del peruano, por lo tanto, tienen un norte claro.

“Aquí no va a haber una hoja de ruta para traicionar al pueblo, aquí lo que va a haber es consecuencia, seriedad y un trabajo patriótico”, apuntó.

Bellido, el congresista más votado de la región con 17,743 votos, aclaró que cuando la bancada se instale en el Congreso, no será de Perú Libre, sino que planteará “una bancada Nueva Constitución Popular”.

El futuro legislador explicó que toda la gente que ama la patria, integrará la bancada. “Va a ser una bancada distinta a los que hubo, con objetivos claros de sacar adelante a nuestro país”, indicó.

Aseguró que las iniciativas legislativas no se harán reuniéndose con cuatro asesores, sino que “toda iniciativa saldrá con el respaldo del pueblo”.

RESULTADOS ONPE

