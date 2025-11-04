La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, se refirió a la reciente solicitud de asilo presentada por Betssy Chávez en la embajada de México en Lima.
A su salida de la Comisión de Inclusión Social, afirmó que “las relaciones con el país de México ya han sido mermadas” y respaldó la posición expresada previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Shica señaló que el Ejecutivo maneja una “mirada de gabinete y de gobierno” ante este escenario, y expresó su expectativa de que el vínculo bilateral pueda encauzarse respetando los canales diplomáticos y legales.
La ministra evitó comentar sobre el proceso judicial que enfrenta Chávez, pero indicó que desde el Gobierno se mantiene atención al impacto de la solicitud de asilo.
En paralelo a la coyuntura diplomática, la ministra destacó el avance de las acciones sociales impulsadas por su sector en distintas regiones.
