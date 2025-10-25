El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruíz Sanz, conocido como “Trvko”, no solo recuperó su libertad, sino que podría retomar sus funciones.

Así lo informó el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

Suboficial Luis Magallanes podría retornar a sus funciones, según el comandante Óscar Arriola. (Foto: Andina)

RETORNO

El suboficial de tercera, Luis Magallanes, estuvo siete días bajo detención preliminar en el Hospital Central de la Policía en Jesús María, mientras es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio.

El jueves por la noche, cumplió la orden de detención y recuperó su libertad.

Al ser consultado por el eventual regreso de Magallanes a sus funciones, el comandante Óscar Arriola precisó que el suboficial podría retornar cuando termine el procedimiento administrativo disciplinario que afronta en la institución.

“Como ayer (jueves) terminó el plazo de la detención preliminar, que fue hasta por siete días, igual también los procedimientos administrativos disciplinarios tienen un término, un plazo. Pero sí hay un debido proceso. Es un plazo que puede ser en los próximos días en que estén tomando decisiones. (Regresaría) a su unidad de origen, la División de Secuestros”, afirmó.

Por otro lado, Arriola destacó haber señalado públicamente que el autor del disparo fue el suboficial Magallanes.

“Hay situaciones que uno tiene que estar al frente de una institución, como es la Policía Nacional del Perú. En mi condición de comandante general debo mostrarme con transparencia y en una estricta rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo, el respaldo total desde un primer momento, y eso lo sabe él y toda su familia”, declaró a la prensa.

Pericia concluye que proyectil habría ingresado tras un rebote. Foto: Canal N

AUDIENCIA

Si bien la detención preliminar contra el suboficial Magallanes terminó, podría afrontar ciertas medidas judiciales.

Y es que la Fiscalía solicitó cuatro meses de impedimento de salida del país para el policía y comparecencia con restricciones.

Así, el Poder Judicial fijó que el martes 4 de noviembre a las 11:00 a.m., se evalúe el requerimiento de la Fiscalía.

La sesión se realizará de manera presencial en la Corte Superior Nacional ubicada en la avenida Tacna 734, en Cercado de Lima.

En el documento, el Poder Judicial le solicita al Ministerio Público que cumpla con presentar los elementos de convicción que amparan el requerimiento en un plazo de 48 horas y notificar a las partes.