Un informe publicado por El Comercio reveló que al menos nueve personas de cuatro partidos políticos estarían involucrados con la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente detenido en Paraguay. Los partidos políticos anunciaron la suspensión de estos militantes.

Renovación Popular, agrupación del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, informó la suspensión de Óscar Roberto García Tinoco, tras “tomar conocimiento de presuntos actos delictivos incurridos” por este ciudadano. El Comité Ejecutivo Nacional precisó que la Comisión Nacional de Disciplina iniciará un proceso interno que podría concluir en sanción.

Por su parte, Ahora Nación dispuso la suspensión inmediata de Luis Antonio Gamarra Miñano, procesado por organización criminal. La agrupación aclaró que Gamarra no ocupa cargos dirigenciales ni es precandidato, aunque confirmó que se ha iniciado su proceso de expulsión.

En tanto, Libertad Popular anunció la suspensión de la afiliación de Verónica Consuelo Quispe Coronado, implicada en las investigaciones contra la red delictiva. El partido precisó que no tiene funciones dirigenciales ni candidatura vigente.

Finalmente, el partido PRIN solicitó a su Comisión de Ética y Moral la suspensión e inhabilitación de Brandon Jesús de la Cruz Ramírez y Evelyn Vanessa Ángela Acosta Neciosup, para impedir que puedan postular o ejercer cargos partidarios.

La decisión de estas organizaciones políticas responde a un informe de El Comercio, que reveló que al menos nueve integrantes clave de la banda criminal contaban con carnet partidario, en lo que se interpretó como un intento de ‘Los Injertos del Cono Norte’ por construir un brazo político que fortaleciera su influencia.

TE PUEDE INTERESAR