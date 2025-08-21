El Tribunal Constitucional programó para el martes 27 de agosto una audiencia en la que se escucharán los argumentos del fiscal José Domingo Pérez, en el marco del hábeas corpus presentado a favor de Keiko Fujimori por el caso Cocteles.

El pasado 30 de junio, el TC ordenó la inclusión del Ministerio Público en el proceso y le otorgó un plazo de diez días hábiles para responder a la demanda. La institución subrayó la importancia de que la Fiscalía sea escuchada “en igualdad de condiciones” respecto a los demás sujetos procesales.

El fiscal provincial titular del Equipo Especial Lava Jato solicitó hacer uso de la palabra durante la audiencia pública para defender la posición del Ministerio Público, petición que fue aceptada por el tribunal.

Cabe indicar que la defensa de Keiko Fujimori presentó este hábeas corpus contra el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y el procurador público del Poder Judicial, con el fin de anular la disposición que envió el Caso Cocteles a juicio oral.

El Equipo Especial Lava Jato presentó una nueva acusación en el proceso contra Keiko Fujimori y otros implicados debido al financiamiento de las campañas electorales de 2011 y 2016, en el marco del conocido Caso Cocteles.

En este contexto, el Ministerio Público pidió una condena de 35 años de prisión y 730 días multa contra la lideresa de Fuerza Popular, imputándole los delitos de lavado de activos agravado en calidad de integrante de una organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.