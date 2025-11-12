El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, negó haber propuesto la eliminación de los Equipos Especiales del Ministerio Público y aclaró que su planteamiento fue únicamente evaluar su labor, tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló el juicio del caso Cócteles, liderado por el Equipo Lava Jato.

En diálogo con Canal N, Gálvez negó cualquier vínculo con el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, cuyo Equipo Especial está siendo evaluado para determinar su continuidad. Ante señalamientos sobre un posible conflicto de intereses por su supuesta implicancia, afirmó: “Yo no estoy vinculado en absoluto al caso ‘Cuellos Blancos’. No tengo ninguna investigación pendiente por el caso ‘Cuellos Blancos’”.

En ese contexto, negó haber planteado la eliminación de los Equipos Especiales, incluido el que investiga el caso, y aclaró que su intención solo fue que se evaluara su labor.

“Yo no he planteado que concluya el trabajo de estos equipos, lo que yo he planteado es evaluar ese trabajo, precisamente a raíz de que el Tribunal Constitucional, prácticamente, ha desautorizado el funcionamiento o la función fiscal del equipo en el caso ‘Cócteles’”, sostuvo.

Gálvez indicó que siempre ha valorado el trabajo del fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, aunque criticó el desempeño del fiscal a cargo del caso ‘Cócteles’, José Domingo Pérez.

“No porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho cuatro veces el Tribunal Constitucional, donde está diciendo: ‘Oiga, usted ha empezado una investigación de casi 10 años por un hecho que no era delito’. Por eso es que he planteado evaluar el funcionamiento de los equipos”, manifestó.

Además, Tomás Gálvez precisó que la Junta de Fiscales Supremos aún no ha evaluado el trabajo de los Equipos Especiales, ya que no han recibido la información completa que solicitaron, por lo que el tema se ha postergado para una nueva sesión.

