El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó este lunes que la decisión de retirar la confianza a Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas, integrantes de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, responde a que ambas habrían participado en “cosas indebidas” en su contra.

Cabe mencionar que el programa “Punto Final” dio a conocer el último domingo que la destitución de ambas fiscales, quienes lideraban la unidad encargada de las investigaciones del caso Cuellos Blancos del Puerto, en el que también se encuentra implicado el fiscal supremo Tomás Gálvez. No obstante, el magistrado explicó los motivos por los cuales fueron apartadas de sus cargos.

“Han demostrado mala fe porque estas señoritas han estado participado en cosas indebidas, especialmente en mi contra. Y si hacen cosas indebidas e inconstitucionales, que demuestran desconocimiento de la función, y encima en mi contra, obviamente que van a perder la confianza. En esas condiciones damos por concluido (sus cargos)”, declaró a RPP.

Gálvez también subrayó que ambas funcionarias evidenciaron desconocimiento de sus funciones, al permitir que una fiscal provincial investigara a un fiscal supremo, pese a que solo tres instituciones tienen competencia para hacerlo: el Congreso, la Junta Nacional de Justicia o el propio titular del Ministerio Público.

“Acá resulta que está investigando una fiscal provincial y ella pide información a todas las fiscalías con respecto a un fiscal supremo y le pide información a esta señora que estaba a cargo de la Fiscalía Suprema, Carolina Delgado. ¿Qué tenía que hacer ella? Decirle tú no eres competente y no darle información, corregir el error, pero ella recaba información de todas las fiscalías y le remite la información”, agregó.

Gálvez rechazó las acusaciones de ser “juez y parte”, al señalar que no está resolviendo un caso, sino evaluando la permanencia de una persona que, según dijo, carece de competencia para dirigir una Fiscalía Suprema.