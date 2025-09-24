El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, aseguró que reconoce a Delia Espinoza como fiscal titular y que no se debe interrumpir el trabajo que ella inició. Sin embargo, precisó que durante su gestión designará a personas de gestión.

Cabe recordar que Espinoza fue cuestionada por presunta desobediencia a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenaba reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y jefa de la Fiscalía de la Nación. Debido a esta situación, fue suspendida por seis meses, siendo reemplazada temporalmente por Gálvez.

“La función de la Fiscalía tiene que continuar, no tiene por qué interrumpirse. Además, hay que entender que yo estoy interinamente, no se sabe por cuánto tiempo. Quiero que sepa también la doctora (Delia Espinoza), que en todo momento yo siempre asumo que la fiscal titular es ella y que si bien es cierto está suspendida y debe continuar la función de Fiscalía de la Nación a mi cargo, ella sigue siendo la fiscal de la Nación y no podemos interrumpir el trabajo que ha iniciado", declaró a Exitosa.

En ese sentido, señaló que el Ministerio Público enfrenta un problema presupuestal e hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso para evitar confrontaciones, con el fin de “armonizar las funciones de cada institución para trabajar por los intereses de la ciudadanía, del pueblo”.

“Sin que signifique una interrupción o salida de la gerencia, fiscales. Eso tiene que continuar, pero yo también tengo que llevar a algunos fiscales de mi confianza y que sepa que tienen la competencia para sumar al proyecto que está desarrollándose”, sostuvo Gálvez.

Junta de Fiscales designa a Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez fue elegido por la Junta de Fiscales Supremos como fiscal de la Nación interino, luego de que Delia Espinoza quedara suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un periodo de seis meses.

La designación se concretó después de que Pablo Sánchez, quien había asumido la conducción del Ministerio Público el último fin de semana, resolviera no continuar en el cargo debido a complicaciones de salud. Su breve paso por el despacho fue determinante para convocar a la junta que definió al nuevo titular interino.

Mientras Espinoza enfrenta un recurso judicial para revertir la sanción, la conducción de la Fiscalía queda en manos de Gálvez. El eventual regreso de la magistrada dependerá de lo que resuelva el Poder Judicial, un trámite que podría extenderse durante varias semanas.

El nuevo fiscal interino tiene un historial con episodios de controversia. Su nombre apareció en las investigaciones del caso Cuellos Blancos del Puerto y en su momento llegó a ser suspendido de sus funciones como fiscal supremo. Hasta antes de la reciente designación, desempeñaba funciones en la Fiscalía de Familia.

En declaraciones previas, Gálvez había señalado que asumiría la responsabilidad únicamente si contaba con el respaldo de sus colegas.