El congresista del Partido Morado, Gino Costa, cuestionó que la actuación del presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, quien en vez de presentar los audios a la Fiscalía, los difundió en el Congreso para crear un caos institucional. debido a que era lo único que le quedaba frente a las denuncias que tiene por presunta corrupción.

“Me asombra la velocidad con la que está actuando la mayoría en el Congreso de manera muy irresponsable y al margen de la Constitución, es lo más grave. Si aquí hay videos o audios que deben ser investigados, que se investiguen, pero viene el presidente de Fiscalización (Edgar Alarcón) que es una persona con tres denuncias constituciones presentadas por la Fiscal de la Nación, hace semanas por enriquecimiento ilícito, por sobornos y lavado de activos" , señaló.

Para este Gino Costa, Edgar Alarcón quien fue destituido por el Congreso anterior por falta grave, por hecho de corrupción y que hoy la Fiscal pide que se le investigue, “este señor que está con la soga al cuello por corrupción, en lugar de poner los audios a disposición de la comisión para que se investigue, los hace públicos y viene acá al Pleno del Congreso a difundirlos, para acelerar un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente”.

Sobre los audios el congresista Costa indicó lo que presuntamente hay es tráfico de influencias por parte del presidente Martín Vizcarra. “Entonces, lo que corresponde es que el Congreso termine su investigación y lo derive a la Fiscalía de la Nación y el 28 de julio, que termina su mandato el presidente, que sea sometido a la Justicia. Eso es lo que manda la Constitución", dijo.

En contra de vacancia del presidente Vizcarra

Por ello sostuvo que ni él ni su bancada ni el Partido Morado está de acuerdo con la vacancia del presidente Martín Vizcarra “porque es al margen de la Constitución”.

Para Gino Costa se trata de "un intento del señor Alarcón, quien está con la soga al cuello, y su bancada que es de Antauro Humala, por crear un caos institucional y así llevar de las narices al señor (Manuel) Merino a la Presidencia de la República, que espero no se preste”, aseguró.

Richard Cisneros “no tiene ninguna credibilidad”

El congresista del Partido Morado, también se refirió a las declaraciones de Richard Cisneros, quien dijo que es uno de los impulsores de la vacancia presidencial.

“Cisneros para mí no tiene ninguna credibilidad. No es una persona que me inspira confianza. Yo creo que ha dicho y se ha desdicho. Ha dicho que el presidente disolvió el Congreso porque él se lo recomendó, y encima, dice que yo soy parte de la conspiración para llevar a Merino a la presidencia”, afirmó Costa.

“Eso es digno de una carcajada. Yo no tengo vínculo con el grupo que controla el Congreso y menos para una ruptura golpista”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR:

Presidente Vizcarra: “No voy a negar las conversaciones, fueron coordinaciones internas... No voy a renunciar”

Jorge Muñoz sobre audios de Martín Vizcarra: “Genera una situación de inestabilidad” y pide respetar el debido proceso

Transparencia pide a autoridades no adoptar decisiones que puedan generar graves consecuencias a la democracia

Pedro Cateriano en contra de una vacancia presidencial tras difusión de audios, pero pide intervención de MP

Marco Arana: MP y Congreso deben investigar a presidente Vizcarra y Alarcón debe dejar Comisión de Fiscalización

Edgar Alarcón tras difundir audios de Martín Vizcarra: “Esto puede llegar hasta una vacancia presidencial”