Vladimir Cerrón, precandidato presidencial de Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia, sostuvo que la fórmula que llevó a Pedro Castillo y Dina Boluarte a competir en las elecciones se conformó de manera improvisada.

Según afirmó Cerrón a RPP, su exclusión respondió a una decisión que consideró “arbitraria, ilegal e inconstitucional”, la cual (dijo) fue posteriormente anulada. Añadió que esa medida generó que la organización política optara por una plancha alterna.

“Lamentablemente, mi persona fue excluida por una sentencia arbitraria, ilegal e inconstitucional que después fue declarada nula. Es decir, sentencias que se hacen en el preámbulo de un tema electoral para impedir la candidatura de personas que son incómodas. Eso trajo como consecuencia que se improvisara la plancha con el señor Castillo y la señora Boluarte”, expresó.

El dirigente también abordó los hechos del 7 de diciembre de 2022. Sostuvo que, a su entender, Pedro Castillo no ejecutó un golpe de Estado, sino que fue víctima de uno.

Indicó que al entonces mandatario “le hicieron creer que era el golpista” y que algunas personas le aseguraron que contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, situación que finalmente (según dijo) no ocurrió.