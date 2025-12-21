El Poder Judicial declaró infundados los pedidos formulados por la Fiscalía de la Nación para levantar el secreto de las comunicaciones y el secreto bancario del exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez y de Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro Romero.

Cabe mencionar que ellos son investigados por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado.

En su resolución, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley sostuvo que, en el caso del levantamiento del secreto bancario, no se han presentado elementos de convicción que justifiquen una medida de esta naturaleza.

Respecto al acceso a las comunicaciones, precisó que la solicitud del Ministerio Público “no alcanza el estándar que justifica la afectación del derecho a la privacidad de las comunicaciones”.