Como parte de las disposiciones del Gobierno establecidas en el D.S. 127-2025-JUS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional Penitenciario y la Policía Nacional del Perú ejecutaron un operativo sorpresa en el establecimiento penitenciario de Iquitos, en la región Loreto.
Durante la intervención, agentes del INPE ingresaron a los pabellones de máxima seguridad, donde incautaron objetos prohibidos.
El operativo también permitió retirar conexiones eléctricas clandestinas como parte del apagón eléctrico y reforzar el desmontaje de antenas, conforme a lo establecido en el decreto supremo.
En el marco de su visita a Iquitos, el titular del sector Justicia supervisó los avances de la ampliación del establecimiento penitenciario, reafirmando el compromiso del Minjusdh de fortalecer el orden y mejorar el sistema penitenciario en beneficio de la seguridad ciudadana.
