El parlamentario Wilson Soto se pronunció sobre una propuesta legislativa que plantea sancionar a la prensa por difundir correos electrónicos y mensajes vinculados a investigaciones. Esta iniciativa ha sido cuestionada por diversos sectores al considerarla un posible atentado contra la libertad de expresión.

“Todo parlamentario tiene el derecho de iniciativa legislativa. Sin embargo, yo no comparto. Creo que no podemos afectar la libertad de expresión y limitar la labor de prensa, que también hace una fiscalización fundamental. Vivimos en una democracia”, declaró en RPP.

Soto agregó que respalda plenamente el rol de los medios: “Yo apoyo totalmente el rol que hace la prensa, la fiscalización, las investigaciones, porque no podemos limitar la labor que hace, sin duda. Es mi opinión personal, pero estoy seguro que mi bancada está en la misma línea”.

El predictamen fue debatido el 3 de setiembre en la Comisión de Justicia del Congreso y plantea modificar el artículo 164 del Código Penal.