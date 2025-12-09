La alimentación no solo determina la salud física. También influye de manera directa en la concentración, memoria y estado de ánimo, debido a la conexión conocida como eje intestino-cerebro, un sistema que comunica ambos órganos y regula respuestas emocionales, cognitivas y metabólicas.

El intestino contiene más de 100 millones de neuronas —una cifra comparable a la de la médula espinal— y produce hasta el 90% de la serotonina, neurotransmisor clave para el bienestar, el sueño y el apetito. Cerca del 70% del sistema inmunológico también se concentra en esta zona, reforzando su impacto en la salud integral.

Cómo la alimentación influye en el bienestar

“La alimentación influye en el estado de ánimo por múltiples vías: modula la inflamación, impacta en la producción de neurotransmisores y en la composición de la microbiota intestinal que se comunica con el cerebro”, explica Lourdes Lazo Álvarez, nutricionista y docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Norbert Wiener.

Investigaciones recientes señalan que seguir patrones alimentarios de buena calidad, como la dieta mediterránea, se asocia con un menor riesgo de depresión y puede ayudar como intervención clínica complementaria.

Nutrientes esenciales para potenciar la concentración

Los especialistas destacan que no existen alimentos milagrosos, pero sí nutrientes que, consumidos de manera regular, favorecen el funcionamiento cerebral óptimo:

Omega-3 para la función cognitiva

Estos ácidos grasos tienen evidencia sólida que respalda su impacto en la función cognitiva y la regulación de procesos inflamatorios. Están presentes en nueces, chía, linaza, salmón y caballa.

Vitaminas del complejo B

Son necesarias para la síntesis de neurotransmistores. Se encuentran en menestras, hojas verdes, huevos y pescados.

Antioxidantes para proteger el cerebro

Mejoran funciones cognitivas y reducen la inflamación. Su fuente principal son frutas y verduras de colores variados.

Carbohidratos complejos

Mantienen niveles estables de glucosa, lo que favorece una atención sostenida. Se obtienen de raíces, tubérculos, menestras y cereales integrales.

Minerales esenciales

La falta de vitamina D, hierro, zinc y magnesio se relaciona con fatiga, baja concentración y alteraciones del ánimo.

Hidratación adecuada

Incluso la deshidratación leve puede reducir el rendimiento cognitivo, afectar memoria y atención, e influir negativamente en el estado de ánimo.

¿Qué alimentos afectan el ánimo?

El consumo elevado de azúcares simples y ultraprocesados se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión y ansiedad debido a mecanismos como la inflamación crónica y la alteración de la microbiota intestinal.

El exceso de alcohol o cafeína puede perturbar el sueño, generando efectos directos sobre la estabilidad emocional.

“La alimentación es una herramienta poderosa, pero debe ser parte de un enfoque integral. Lo ideal es acudir a un nutricionista para prevención y tratamiento. Tu plato puede ser tu aliado para una mente clara y un ánimo equilibrado”, afirma Lazo Álvarez.