Saber si un bebé tiene hambre o ya está satisfecho no siempre es sencillo. Sus gestos, movimientos o sonidos pueden confundirse con incomodidad o sueño, lo que a veces lleva a ofrecer más o menos alimento del necesario.

Especialistas advierten que, con el tiempo, estas respuestas influyen en cómo el niño percibe la comida y en su capacidad para reconocer sus propias señales de apetito y saciedad.

¿Qué es la alimentación perceptiva?

La alimentación perceptiva es una estrategia que invita a padres y cuidadores a observar y responder a las señales del bebé, en lugar de guiarse solo por cantidades fijas o horarios estrictos.

Este enfoque promueve una respuesta oportuna y natural durante la alimentación y fortalece, desde los primeros meses, la capacidad del niño para regular cuánto come.

Un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) encontró que los niños de 6 a 23 meses cuyos padres practican alimentación perceptiva tienden a mantener un peso más saludable, reduciendo el riesgo de problemas futuros.

Importancia del entorno al comer

La nutricionista pediátrica Karen Ramos explica que la alimentación perceptiva no solo se relaciona con la cantidad de comida, sino con la experiencia del bebé al alimentarse.

“La forma en que los padres alimentan —con calma, contacto visual y sin distracciones— influye directamente en cómo el bebé percibe la comida. Un entorno tenso puede asociar la alimentación con estrés o ansiedad”, señala.

La especialista agrega que la alimentación debe adaptarse al desarrollo motor y orofacial del niño, observando siempre sus señales.

Cinco recomendaciones prácticas para casa

Para acompañar a las familias en una alimentación más conectada con las necesidades del bebé, la marca Babysec y la nutricionista Ramos comparten cinco consejos clave: