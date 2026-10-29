A pocos días de celebrarse Halloween, este sábado 31 de octubre, los dulces y las bebidas azucaradas vuelven a convertirse en protagonistas de las reuniones y actividades infantiles. Sin embargo, su consumo frecuente puede aumentar el riesgo de caries y provocar daños en el esmalte dental, especialmente cuando no se mantienen adecuados hábitos de higiene bucal.

La odontopediatra Jeanette Campos, miembro de la Sociedad Peruana de Odontopediatría, advirtió que los padres deben prestar atención tanto al tipo de golosinas que consumen sus hijos como a la frecuencia con la que las ingieren.

“Es importante que los padres supervisen el consumo de golosinas de sus hijos, no solo por la cantidad que comen, sino también por la frecuencia. Fomentar hábitos saludables desde la infancia es fundamental para proteger su salud bucal”, sostuvo la especialista.

Minsa: nueve de cada diez escolares presentan caries dental en Perú

La salud bucal infantil continúa siendo un problema de salud pública en el país. Según información difundida por el Ministerio de Salud (Minsa) en abril de 2024, nueve de cada diez niños presentan caries dental.

La cifra está relacionada con una prevalencia del 85,6 % registrada en escolares de entre 3 y 15 años, según información epidemiológica citada por el sector Salud.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 510 millones de niños tienen caries en los dientes temporales, conocidos también como dientes de leche.

Estos indicadores reflejan la importancia de adoptar medidas preventivas desde edades tempranas, especialmente durante celebraciones en las que aumenta el consumo de productos azucarados.

¿Cuáles son las 5 golosinas y bebidas que pueden afectar los dientes en Halloween?

De acuerdo con Jeanette Campos, estos son los productos que requieren especial atención durante las celebraciones.

1. Gomitas

Las gomitas contienen azúcar y presentan una textura pegajosa que facilita que sus restos permanezcan adheridos a los dientes.

Esto prolonga el contacto del azúcar con la superficie dental y puede favorecer la formación de caries cuando su consumo es frecuente.

2. Toffees y caramelos masticables

Los toffees y otros caramelos blandos pueden quedar atrapados entre los dientes, lo que dificulta su eliminación mediante la limpieza habitual.

Su consistencia también puede representar un problema para los niños que utilizan aparatos de ortodoncia o tienen determinadas restauraciones dentales.

3. Caramelos duros y chupetines

Estos productos suelen permanecer durante varios minutos en la boca, prolongando la exposición de los dientes al azúcar.

Además, intentar partirlos con los dientes puede provocar fracturas o daños en las piezas dentales.

4. Caramelos ácidos

Los caramelos ácidos contienen sustancias que pueden contribuir al desgaste del esmalte dental, especialmente cuando se consumen de manera reiterada.

La erosión dental se produce por la acción de los ácidos sobre la superficie del diente y constituye un proceso diferente de la formación de caries.

5. Gaseosas

Las gaseosas azucaradas combinan dos factores de riesgo: el azúcar, que favorece el desarrollo de caries, y la acidez, que puede contribuir a la erosión del esmalte.

Por ello, la especialista recomienda priorizar el consumo de agua en lugar de bebidas azucaradas durante las celebraciones infantiles.

¿Cómo prevenir las caries en los niños durante Halloween?

La odontopediatra explicó que no solo importa la cantidad de golosinas consumidas, sino también cuántas veces los dientes quedan expuestos al azúcar a lo largo del día.

Comer dulces constantemente puede generar exposiciones repetidas que favorecen la actividad de las bacterias relacionadas con la caries dental.

“Para disfrutar de Halloween sin descuidar la salud bucal, es importante moderar el consumo de golosinas, evitar comerlas de manera continua durante el día y preferir el agua en lugar de bebidas azucaradas”, recomendó Campos.

Consejos para proteger los dientes después de comer dulces

Los especialistas aconsejan mantener una rutina de higiene bucal durante las celebraciones, sin permitir que el consumo de golosinas sustituya las comidas principales.

Entre las recomendaciones preventivas se encuentran:

Moderar el consumo de dulces: establecer cantidades razonables de acuerdo con la edad del niño.

establecer cantidades razonables de acuerdo con la edad del niño. Evitar comer golosinas durante todo el día: limitar la frecuencia de exposición al azúcar.

limitar la frecuencia de exposición al azúcar. Preferir agua: reemplazar las gaseosas y otras bebidas azucaradas.

reemplazar las gaseosas y otras bebidas azucaradas. Cepillarse los dientes: realizar la limpieza al menos dos veces al día con pasta dental fluorada, según las recomendaciones para cada edad.

realizar la limpieza al menos dos veces al día con pasta dental fluorada, según las recomendaciones para cada edad. Supervisar el cepillado: acompañar a los niños pequeños para asegurar una higiene adecuada.

acompañar a los niños pequeños para asegurar una higiene adecuada. Acudir al odontólogo: mantener los controles periódicos para detectar posibles problemas bucales.

El Ministerio de Salud también recomienda usar pasta dental fluorada y promover una alimentación saludable desde la infancia.

La especialista recordó que la prevención no implica eliminar necesariamente todas las golosinas de las celebraciones, sino enseñar a los niños hábitos que permitan disfrutar de Halloween sin descuidar su salud dental.