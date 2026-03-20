La leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica causada por la bacteria Leptospira. Este microorganismo puede encontrarse en ambientes contaminados por la orina de animales infectados y se transmite cuando las personas entran en contacto con agua, barro o alimentos contaminados, especialmente a través de heridas abiertas o mucosas.

Entre sus principales manifestaciones clínicas se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares —con mayor énfasis en la espalda baja y las piernas—, dolor abdominal, enrojecimiento de los ojos, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas pueden variar en intensidad según el caso y la exposición.

En cuanto al tratamiento, el uso de antibióticos como penicilina o tetraciclinas puede ser efectivo si se administra en los primeros días de la infección. En casos graves, es fundamental la reposición de líquidos y electrolitos, además del monitoreo de signos vitales y presión arterial, ya que la enfermedad puede comprometer órganos como riñones e hígado

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta la semana epidemiológica 9 del 2026 se han notificado 841 casos de leptospirosis a nivel nacional, entre probables y confirmados.

Las regiones con mayor incidencia son Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco.

El Minsa precisó además que en Tumbes se han registrado dos fallecimientos asociados a esta enfermedad, en el marco del incremento de casos reportados en distintas zonas del país durante la temporada de lluvias.