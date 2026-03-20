Las autoridades sanitarias alertan sobre su presencia en diversas regiones del país y explican sus principales características clínicas, además del panorama actual de contagios.
Las autoridades sanitarias alertan sobre su presencia en diversas regiones del país y explican sus principales características clínicas, además del panorama actual de contagios.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa zoonótica causada por la bacteria Leptospira. Este microorganismo puede encontrarse en ambientes contaminados por la orina de animales infectados y se transmite cuando las personas entran en contacto con agua, barro o alimentos contaminados, especialmente a través de heridas abiertas o mucosas.

Entre sus principales manifestaciones clínicas se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares —con mayor énfasis en la espalda baja y las piernas—, dolor abdominal, enrojecimiento de los ojos, náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas pueden variar en intensidad según el caso y la exposición.

En cuanto al tratamiento, el uso de antibióticos como penicilina o tetraciclinas puede ser efectivo si se administra en los primeros días de la infección. En casos graves, es fundamental la reposición de líquidos y electrolitos, además del monitoreo de signos vitales y presión arterial, ya que la enfermedad puede comprometer órganos como riñones e hígado

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta la semana epidemiológica 9 del 2026 se han notificado 841 casos de leptospirosis a nivel nacional, entre probables y confirmados.

Las regiones con mayor incidencia son Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco.

El Minsa precisó además que en Tumbes se han registrado dos fallecimientos asociados a esta enfermedad, en el marco del incremento de casos reportados en distintas zonas del país durante la temporada de lluvias.

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