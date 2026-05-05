El hantavirus es un conjunto de virus que pueden provocar enfermedades graves en humanos, principalmente a través del contacto con roedores infectados.
Se trata de una infección poco frecuente, pero potencialmente mortal, que ha sido objeto de atención internacional tras recientes brotes en distintas regiones del mundo.
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¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
El hantavirus se transmite principalmente cuando una persona entra en contacto con secreciones de roedores infectados, como orina, saliva o heces.
La infección puede producirse al inhalar partículas contaminadas en el aire, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados donde habitan estos animales.
En raros casos, algunos tipos específicos del virus pueden transmitirse entre personas, aunque esto no es lo habitual según organismos como la Organización Mundial de la Salud.
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Principales síntomas del hantavirus
Los síntomas pueden aparecer entre una y seis semanas después de la exposición al virus y suelen dividirse en dos etapas:
Fase inicial:
- Fiebre
- Dolor muscular
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Náuseas, vómitos o diarrea
Fase avanzada:
- Dificultad para respirar
- Tos
- Sensación de opresión en el pecho
- Acumulación de líquido en los pulmones
En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar hacia el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una condición grave que requiere atención médica inmediata.
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¿Qué tan peligroso es el hantavirus?
El hantavirus puede ser grave si no se detecta a tiempo. La tasa de mortalidad varía según el tipo de virus, pero puede ser elevada en los casos más severos.
Sin embargo, el riesgo de contagio para la población general es bajo, ya que no se transmite fácilmente entre personas como otras enfermedades respiratorias.
¿Cómo prevenir el contagio?
Las principales medidas de prevención están enfocadas en evitar el contacto con roedores:
- Mantener limpios y ventilados los espacios cerrados
- Sellar grietas o accesos por donde puedan ingresar roedores
- Usar protección (guantes y mascarilla) al limpiar zonas contaminadas
- Evitar levantar polvo en lugares infestados