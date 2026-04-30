Donar sangre es uno de los actos solidarios más importantes dentro del sistema de salud. Sin embargo, en el Perú aún persisten mitos y temores que limitan la participación ciudadana y afectan el abastecimiento necesario para atender emergencias médicas.

Según el Ministerio de Salud del Perú (Minsa), el país requiere entre 600 mil y 700 mil unidades de sangre al año, pero históricamente no siempre se alcanza la cantidad necesaria. Además, solo el 23% de las donaciones son voluntarias y repetitivas, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda superar el 90% de donación voluntaria para garantizar estabilidad en el sistema.

Una donación puede beneficiar hasta tres pacientes

Existe la creencia de que una bolsa de sangre solo ayuda a una persona. Sin embargo, especialistas explican que una sola donación puede beneficiar hasta tres pacientes distintos, ya que la sangre se divide en componentes que cumplen funciones específicas.

Estos son los principales componentes:

Glóbulos rojos: Transportan oxígeno y se utilizan en casos de hemorragias o cirugías.

Transportan oxígeno y se utilizan en casos de hemorragias o cirugías. Plaquetas: Ayudan a la coagulación y son esenciales en tratamientos oncológicos.

Ayudan a la coagulación y son esenciales en tratamientos oncológicos. Plasma: Contiene proteínas necesarias para tratar infecciones o estados críticos.

La doctora Ina Pérez, médico jefe del Banco de Sangre y Medicina Transfusional de AUNA, explicó que las transfusiones son fundamentales para múltiples tratamientos médicos.

“El acceso oportuno a transfusiones permite mejorar la oxigenación de los tejidos, reducir complicaciones, continuar tratamientos como la quimioterapia y disminuir la mortalidad hospitalaria”, señaló.

La sangre tiene fecha de vencimiento

Uno de los aspectos menos conocidos es que la sangre no puede almacenarse indefinidamente.

Los principales tiempos de conservación son:

Glóbulos rojos: entre 35 y 42 días

entre 35 y 42 días Plaquetas: aproximadamente 5 días

Por ello, los especialistas recomiendan mantener una donación constante y no solo en situaciones de emergencia.

Mitos que aún frenan la donación de sangre

A pesar de la evidencia científica, todavía existen creencias que generan temor entre potenciales donantes.

Entre los mitos más frecuentes se encuentran:

“Me voy a debilitar”.

“Voy a subir o bajar de peso”.

“Me pueden contagiar alguna enfermedad”.

“Si dono una vez, me van a llamar siempre”.

“Si tengo tatuajes, ya no puedo donar”.

Según la doctora Ina Pérez, estos temores no tienen respaldo científico.

“El cuerpo repone el volumen plasmático en 24 a 48 horas y los glóbulos rojos en pocas semanas”, explicó.

Además, el proceso de donación incluye controles médicos previos, evaluación de hemoglobina y uso de material estéril y descartable, lo que reduce significativamente cualquier riesgo.

Una necesidad clave para el sistema de salud

Los especialistas recuerdan que la disponibilidad de sangre es fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario.

Sin donaciones suficientes, no es posible realizar cirugías complejas, trasplantes ni tratamientos oncológicos de forma oportuna.

Por ello, instituciones de salud como la red AUNA promueven campañas para fortalecer la cultura de donación voluntaria y constante en el país.

“Donar sangre no es un acto extraordinario; es una decisión responsable y comunitaria”, indicó la especialista.