El entrenamiento físico sin supervisión profesional, cada vez más común debido a la influencia de redes sociales, está elevando el riesgo de lesiones entre quienes realizan ejercicio por cuenta propia.

Según explicó Juan Candia, licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación y docente del Instituto Carrión, uno de los errores más frecuentes es priorizar la intensidad sobre la técnica adecuada.

“El error más frecuente es el egocentrismo deportivo: querer levantar más peso o hacer más repeticiones sin dominar la técnica”, señaló el especialista.

A este problema se suman otros hábitos como ignorar los tiempos de descanso, copiar rutinas de internet sin evaluar la condición física y utilizar calzado inadecuado.

Lesiones más comunes por mala técnica al entrenar

La ejecución incorrecta de ejercicios puede generar lesiones que afectan tanto músculos como articulaciones.

Entre las más frecuentes se encuentran:

Tendinopatías: inflamación o desgaste de tendones, especialmente en hombros y rodillas.

inflamación o desgaste de tendones, especialmente en hombros y rodillas. Esguinces: estiramiento o rotura de ligamentos provocados por movimientos bruscos.

estiramiento o rotura de ligamentos provocados por movimientos bruscos. Desgarros musculares: lesiones causadas por sobreesfuerzo o falta de preparación física.

lesiones causadas por sobreesfuerzo o falta de preparación física. Lumbalgias mecánicas: dolor lumbar provocado por levantar peso de forma incorrecta.

Estas lesiones pueden aparecer de manera inmediata o desarrollarse progresivamente si se mantiene una técnica inadecuada.

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Cómo prevenir lesiones al hacer ejercicio por tu cuenta

El especialista destaca que la técnica y la postura corporal son fundamentales para evitar daños físicos.

Una mala alineación del cuerpo genera puntos de tensión que, con el tiempo, pueden provocar desgaste en articulaciones y microlesiones en los tejidos.

Entre las recomendaciones principales figuran:

Progresar de manera gradual , evitando aumentos bruscos de intensidad.

, evitando aumentos bruscos de intensidad. Realizar un calentamiento previo , para preparar músculos y articulaciones.

, para preparar músculos y articulaciones. Respetar los tiempos de descanso , favoreciendo la recuperación muscular.

, favoreciendo la recuperación muscular. Mantener una adecuada hidratación , clave para el rendimiento físico.

, clave para el rendimiento físico. Incorporar ejercicios de estabilidad , que mejoran el control corporal.

, que mejoran el control corporal. Escuchar al cuerpo, diferenciando el cansancio normal del dolor.

Señales de alerta que no deben ignorarse

El cuerpo puede emitir señales tempranas que advierten sobre una posible lesión.

Entre los síntomas más importantes destacan:

Dolor agudo o punzante

Inflamación inmediata

Mareos

Pérdida repentina de fuerza

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda detener la actividad física de inmediato y buscar evaluación médica si los síntomas persisten.

“Una buena técnica no solo previene lesiones, también permite avanzar de forma segura y sostenible en el entrenamiento”, concluyó el especialista.