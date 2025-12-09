Viajar implica exponerse a condiciones distintas a las del entorno habitual, lo que puede representar riesgos adicionales para la salud, especialmente en personas con antecedentes alérgicos o respiratorios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los viajeros enfrentan cambios de temperatura, humedad, niveles de contaminación y exposición a agentes biológicos, factores que pueden impactar su bienestar.
“El sistema inmune se vuelve más reactivo cuando enfrenta estímulos desconocidos. Viajar preparados permite reducir el riesgo de reacciones severas, mantener los tratamientos bajo control y reconocer rápidamente cualquier signo de alarma”, explica el Dr. Fernando Toledo, alergólogo de la Clínica Stella Maris.
El especialista advierte que incluso viajes cortos pueden desencadenar síntomas si existe un historial respiratorio, pues variaciones mínimas del entorno actúan como disparadores.
Recomendaciones para viajar con seguridad
Los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas antes y durante el viaje:
Planificación según el clima
Revisar el clima del destino y preparar ropa, protectores cutáneos y medicación adecuada para frío, calor, humedad o altitud.
Actualización de tratamientos
Realizar una consulta previa para ajustar tratamientos, renovar recetas y definir qué medicamentos deben ir siempre en cabina.
Hidratación y control térmico
Mantener hidratación constante y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente en espacios con aire acondicionado.
Cuidado con la alimentación
Vigilar ingredientes desconocidos y evitar alimentos con alto potencial alergénico cuando existe historial de reacciones.
Signos que requieren atención inmediata
El Dr. Toledo indica que se deben tomar medidas urgentes si durante el viaje se presentan:
- Dificultad para respirar
- Hinchazón en labios u ojos
- Ronchas extensas
- Mareos intensos
- Vómitos persistentes
“Cuidarse durante un viaje empieza antes de despegar. Una buena planificación permite que incluso quienes tienen antecedentes alérgicos se desplacen con seguridad y autonomía, manteniendo el control de su salud en cada etapa del recorrido”, sostuvo el especialista.
Datos clave
- Fuente principal: Dr. Fernando Toledo, alergólogo – Clínica Stella Maris
- Organismo citado: Organización Mundial de la Salud
- Riesgos identificados: cambios de clima, humedad, contaminación, alérgenos
- Recomendaciones: consulta previa, medicación en cabina, hidratación, evitar cambios térmicos
- Signos de alarma: dificultad respiratoria, hinchazón, ronchas, mareos, vómitos persistentes
Preguntas y respuestas
¿Por qué viajar puede afectar la salud?
Por los cambios de clima, humedad y exposición a alérgenos o contaminación.
Quiénes deben tener más precauciones al viajar?
Personas con antecedentes alérgicos o respiratorios.
Qué medicamentos deben ir en cabina?
Aquellos esenciales para controlar síntomas o tratar emergencias, según indicación médica.
Qué síntomas requieren atención inmediata?
Dificultad para respirar, hinchazón, ronchas extensas, mareos o vómitos persistentes.
Qué recomienda la OMS sobre los viajeros?
Prepararse ante variaciones ambientales que pueden afectar el bienestar.