El sistema de alertas sísmicas de Google para Android cobró relevancia tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela, ya que numerosas personas recibieron una notificación instantes antes de sentir el movimiento más fuerte.

La tecnología utiliza los sensores incorporados en los teléfonos para identificar las primeras ondas sísmicas y emitir avisos oportunos.

Google precisó que el sistema no tiene la capacidad de anticipar un terremoto antes de que ocurra.

“Esta tecnología NO predice los sismos, los anticipa para darte segundos valiosos que te pueden permitir salir o refugiarte a tiempo”, enfatizó Google. Además, indicó que la herramienta ya alcanza a cerca de 2.500 millones de personas en el mundo y ha detectado más de 18 mil sismos.

La compañía señaló que durante la emergencia registrada en Venezuela la plataforma respondió de la manera prevista.

“En este reciente y triste episodio en Venezuela, el sistema operó según lo esperado, permitiendo que muchas personas recibieran el aviso unos segundos antes de sentir el movimiento más fuerte. Ganar esos segundos es clave para tu seguridad”, indicó.

La función puede activarse desde la configuración de los teléfonos Android, en el apartado de “Seguridad y emergencia” o mediante las opciones de “Ubicación” si ese menú no aparece. Google también recomendó mantener actualizado el sistema operativo y habilitar las notificaciones de emergencia.

Seguimos muy atentos a la situación en Venezuela y acompañando de cerca a la comunidad. Al leerlos, vemos que tienen muchas preguntas sobre cómo operan las alertas de Android. 🤔📱



Un punto importante para aclarar: esta tecnología NO predice los sismos, los anticipa para darte… pic.twitter.com/Z2DGE7L24Z — Google en español (@googleespanol) June 26, 2026