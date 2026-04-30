La comedia “Esperando a Baltasar” continúa su temporada en el Teatro Municipal de Surco, con funciones que se desarrollarán hasta el 24 de mayo de 2026, bajo la dirección del actor y director Giovanni Ciccia.

La obra, escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, reúne en escena a los actores Óscar López Arias y Renzo Schuller, quienes protagonizan una historia marcada por el humor ácido y la confrontación ideológica.

Una comedia sobre la polarización y las diferencias

La propuesta escénica plantea el encuentro entre dos personajes con posturas opuestas, lo que desencadena una serie de enfrentamientos verbales cargados de ironía y humor.

La trama explora situaciones que reflejan las contradicciones y tensiones sociales contemporáneas, a través de un diálogo directo que combina provocación y sátira.

El director Giovanni Ciccia destacó el proceso creativo detrás del montaje y el reencuentro artístico con el elenco.

“Esperando a Baltasar se ha convertido en una gran oportunidad de volverme a juntar con grandes amigos y estupendos actores. Estoy seguro de que esta obra será una delicia para el público”, señaló.

Funciones y detalles de la temporada

La obra se presenta como una corta temporada teatral, con funciones programadas durante los fines de semana.

Las presentaciones se realizan:

Viernes y sábados: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Domingos: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Temporada: Hasta el 24 de mayo de 2026

El ingreso peatonal al teatro se realiza por Calle Sacramento 236, en el distrito de Santiago de Surco, y el público cuenta con estacionamiento disponible en Calle Sacramento 278.

Entradas disponibles en Teleticket

Las entradas para “Esperando a Baltasar” se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket, donde los usuarios pueden adquirir localidades para las diferentes funciones.

La obra forma parte de la cartelera teatral vigente en Lima y busca ofrecer al público una propuesta centrada en el humor y el diálogo escénico.