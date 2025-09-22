El cine de terror peruano suma un nuevo logro internacional. La lágrima del diablo, película de terror fantástico dirigida por Gonzalo Otero, ha sido seleccionada para participar en el 58° Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges 2025, en Cataluña (España). Este festival es considerado uno de los encuentros más importantes a nivel mundial para el género fantástico y de terror.

La cinta competirá dentro de la Sección Brigadoon, un espacio emblemático para producciones de culto, experimentales y de terror alternativo. La edición se celebrará del 9 al 19 de octubre.

En paralelo, el público peruano podrá disfrutar de la película en salas nacionales, pues su estreno está confirmado para el 9 de octubre en Lima y regiones.

El filme ya había conquistado al público y la crítica tras recibir el premio Calavera de Oro a Mejor Película Latinoamericana en el Mórbido Film Fest 2024, considerado el festival de cine fantástico más influyente de Latinoamérica. Además, participó en el 19° Festival de Cine de Lima en la sección Irresistibles.

La lágrima del diablo destaca por su narrativa en formato found footage, su fusión de mitología andina con terror contemporáneo y una producción de alto nivel que incluye efectos visuales sofisticados y sonido multicanal.

La historia narra cómo un grupo de jóvenes documentalistas ingresa a un bosque peruano para investigar la minería ilegal, sin imaginar que se adentran en el territorio del supay, una entidad ancestral que castiga a los intrusos.

Rodada en inglés con actores estadounidenses, la cinta busca posicionar al cine peruano en escenarios internacionales con una propuesta innovadora que combina identidad cultural y recursos técnicos de primer nivel.

🎥 Mira el tráiler aquí: https://youtu.be/tXMQxhozuJc

