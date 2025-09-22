El filme dirigido por Gonzalo Otero, ganador del Calavera de Oro en el Mórbido Film Fest 2024, representará al Perú en el prestigioso encuentro de cine fantástico de Cataluña. Su estreno en cines nacionales está programado para el 9 de octubre.
El filme dirigido por Gonzalo Otero, ganador del Calavera de Oro en el Mórbido Film Fest 2024, representará al Perú en el prestigioso encuentro de cine fantástico de Cataluña. Su estreno en cines nacionales está programado para el 9 de octubre.

El cine de terror peruano suma un nuevo logro internacional. La lágrima del diablo, película de terror fantástico dirigida por Gonzalo Otero, ha sido seleccionada para participar en el 58° Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges 2025, en Cataluña (España). Este festival es considerado uno de los encuentros más importantes a nivel mundial para el género fantástico y de terror.

La cinta competirá dentro de la Sección Brigadoon, un espacio emblemático para producciones de culto, experimentales y de terror alternativo. La edición se celebrará del 9 al 19 de octubre.

En paralelo, el público peruano podrá disfrutar de la película en salas nacionales, pues su estreno está confirmado para el 9 de octubre en Lima y regiones.

El filme ya había conquistado al público y la crítica tras recibir el premio Calavera de Oro a Mejor Película Latinoamericana en el Mórbido Film Fest 2024, considerado el festival de cine fantástico más influyente de Latinoamérica. Además, participó en el 19° Festival de Cine de Lima en la sección Irresistibles.

La lágrima del diablo destaca por su narrativa en formato found footage, su fusión de mitología andina con terror contemporáneo y una producción de alto nivel que incluye efectos visuales sofisticados y sonido multicanal.

La historia narra cómo un grupo de jóvenes documentalistas ingresa a un bosque peruano para investigar la minería ilegal, sin imaginar que se adentran en el territorio del supay, una entidad ancestral que castiga a los intrusos.

Rodada en inglés con actores estadounidenses, la cinta busca posicionar al cine peruano en escenarios internacionales con una propuesta innovadora que combina identidad cultural y recursos técnicos de primer nivel.

🎥 Mira el tráiler aquí:

