El Museo Andrés del Castillo recibirá del 7 al 27 de noviembre la exposición colectiva “Un poema al lienzo”, una propuesta artística que reunirá a 31 creadores nacionales e internacionales, entre ellos representantes de Perú, Chile y Rusia.

La muestra, organizada bajo la curaduría de Angélica del Rocío Flores, busca destacar la diversidad de estilos, técnicas y lenguajes visuales presentes en la pintura contemporánea, mediante obras que reflejan las experiencias y perspectivas particulares de sus autores.

La exposición se desarrollará en el museo ubicado en el jirón de la Unión 1030, en el Centro Histórico de Lima, y contará con la participación de artistas de amplia trayectoria y nuevos exponentes de las artes plásticas.

Artistas peruanos y extranjeros se reúnen en una exposición colectiva

Entre los participantes destaca el artista peruano Reynaldo Bisetti, reconocido por su trabajo vinculado al surrealismo y su participación en distintas exposiciones individuales y colectivas.

Bisetti obtuvo en 1988 el primer premio del IV Salón Nacional de Dibujo, organizado por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), uno de los reconocimientos de su trayectoria artística.

También participará Teresa Luna Revoredo, artista formada en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú, quien ha presentado sus obras en países como Canadá, Brasil, España y Suiza.

La artista compartirá espacio con su hijo, Belmonte Cossío, también dedicado a las artes plásticas e hijo del reconocido artista peruano Luis Cossío Marino.

“Un poema al lienzo” reunirá diferentes estilos de pintura

La exposición contará además con la participación de Fiorella Zapata, Tiziana Baracco, Patricia Reátegui, Ana Córdova, Estefanía Papi, Dayana Borges, Leonardo Carranza, Adriana Correa, Edith López, Luis Mendoza, María Olavarría y Paola Martínez.

A ellos se suman Marisol Sánchez, Luisa Espinoza, Rocío Flores, Silvia Saco Vértiz, Leonardo Meza, Andrea Gima, Eloísa Carozzi, Gabriela Bermúdez, Vera Snegova y Sergio Chipa, entre otros artistas.

La propuesta curatorial apuesta por reunir distintas miradas de la creación pictórica, sin imponer un estilo uniforme. Cada participante presentará su propio lenguaje visual y una interpretación personal del arte.

De esta manera, la exhibición busca establecer un espacio de encuentro entre artistas de diferentes generaciones y procedencias, así como acercar al público limeño a diversas expresiones de la pintura.

¿Dónde y cuándo visitar la exposición “Un poema al lienzo”?

Museo Andrés del Castillo

Jirón de la Unión 1030, Cercado de Lima

Del sábado 7 al viernes 27 de noviembre de 2026

Horario general del museo: 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Entrada general al museo para nacionales: S/ 15

El horario y la tarifa corresponden a la información general publicada por el museo; confirmar si existen condiciones específicas para esta exposición.

El Museo Andrés del Castillo funciona en la histórica Casa Belén, inmueble restaurado que alberga colecciones de minerales, cerámica, textiles y otros bienes culturales vinculados al patrimonio peruano.

Además de sus colecciones permanentes, el recinto dispone de espacios para exposiciones temporales y actividades culturales.