Eduardo Madalengoitia (Lima, 1959) estudió literatura en la PUPC y en la UNMSM. Pertenece a la generación narrativa del ochenta, aunque sus cuentos son de reciente data. Publicó “Estos 9″ (2018), “Algunos relatos breves y un cuento bipolar” (2019), “Vidas insólitas” (2021) e “Historias de protesta” (2022). Los dos últimos libros fueron presentados en Trujillo.

VER MÁS: Reconocimiento a escritores liberteños

Vidas Insólitas (2021)

Son cuentos históricos que, mediante la recreación desde lo ignoto de la vida y acontecimientos de sus protagonistas, lucen triunfantes. Son resultados de las investigaciones y experiencia literaria que superan lo convencional. Los relatos de variados temas detallan cronologías de los episodios relevantes y con registro en su contexto. El contenido tiene ciencia; por ejemplo, el cuento “El elegido de los dioses”, que trata de la vida y sapiencia de Évariste Jaléis, matemático francés, quien, siendo adolescente, determinó la condición para que una ecuación algebraica sea resuelta por radicales. En el tema histórico-patriótico destaca “Monito Huáscar, la muralla móvil del Perú” y “El brujo de los andes” (p.89-99). Asimismo, hay temas cotidianos en los cuentos “El doctor muerte”, “Jacob, un chico especial” y “El fígaro”, entre otros. Las vidas insólitas, al final, resultan vidas ejemplares, del bien y del mal.

Historias de protesta (2022)

Es la disconformidad ante la realidad del país y la resquebrajada economía, Madalengoitia se ocupa de calidad de servicio en instituciones públicas y privadas, desde la cotidianidad. La protesta social va de la casuística individual a lo plural y logra la identificación de los lectores. Son nueve relatos, con modernas técnicas narrativas. Los personajes dialogan en Jesús María, San Isidro, Miraflores y Lima metropolitana. Revisemos los cuentos por temas.

Amor

En el cuento “El engaño”, el narrador es Emilio, abogado de clase media, quien espera a su esposa y recibe llamada de Carolina. Surge el chisme de un amorío que termina en una propuesta de venganza. Se comete infelidad. Sutilmente se protesta contra los chismes y la doble moral. En el titulado “Internet”, se narra breve historia fugaz, como ocurre en los amores virtuales. Carmen, adicta a las redes, conoce a Felipe e irrumpe ante Manuel. Final con decepción por cuanto no se cumplió con la pedida de mano. Es una protesta contra los improvisados novios que no cumplen con sus compromisos. En “La confidente” trata de un viudo sesentón. Busca refugio sentimental. Rosario accede a la amistad ante el jubilado Felipe que ya tramitó su fondo AFP. Él murió de un infarto y ella se quedó con un sobre cerrado. Recién valoró a quien no era solamente su amigo, sino que le brindó amor casi paternal.

Servicios

En “El cajero automático” pone en evidencia los riesgos bancarios a través de la tecnología de punta. Una tarjeta de débito se atracó y, ante la cruel preocupación, dan solución al día siguiente, Ocurrió en el Banco “Progreso” (cualquiera de los nacionales). Es una protesta contra la atención bancaria, en confesión de parte. En el cuento “El tráfico de Lima” confunde a un abogado, asediado por el tráfico, entre caos y duda, resquebraja las relaciones amatorias y conyugales con su esposa Carmen. Fue difícil que avance en su movilidad y opta por ir caminando y regresar en taxi. La vida administrada en el tiempo familiar da espacio para amar. Es una protesta contra las autoridades de transporte. En el relato “Estatal salud”, el paciente Miguel pasa el vía crucis de la atención en el seguro social peruano. Las colas, la indiferencia, los pases. Es la protesta a la falta de cortesía en nuestro sistema de salud. En “El Ticket”, ante las mudanzas de domicilio, se tiene que desactivar algunos servicios. Esta es lenta y dificultosa. Daniel, confundido y disconforme, tramita cambio de proveedor. Es protesta ante la empresa telefónica y servicios de internet.

PUEDE LEER: Las Memorias del alcalde Murgia

Libros-comunidad

Un poeta bisoño publica su primer libro. Deja ejemplares en la “Librería” apoyado por sus hijas, la esposa finge comprensión. Se expone la problemática de todo escritor novel. Termina aceptando que la poesía no es comercial. No es rentable. Es la protesta contra la falta de apoyo del gobierno en la canalización del libro al lector. Concluye con el cuento “La Comunidad” con los personajes: el relator, Rosario, Miguel, familiares y la comunidad de oración. El mensaje es conciliatorio, reflexivo y motivador en cuanto a la realización personal. Se aborda la espiritualidad, eucaristía y el camino hacia Dios.

Epílogo

Son cuentos breves, sencillos, de manera que los lectores se ubican fácilmente en la acción de los personajes, a veces, familiares. Los cuentos exponen el problema cuya intensidad desarrolla la acción que conduce a un desenlace, mayormente, con mensaje sicológico. Denota manejo estético y psicológico en diferentes historias. Al final de cada cuento resuelve el conflicto, aclara la intriga y argumento. Sin ser literariamente ambiciosos, los relatos de Madalengoitia (narrador de la generación del 80) nos recuerdan nuestras vidas y, la urgente necesidad de emanciparnos de los problemas. Sólo la literatura nos permite, a través de estos personajes, recomponer el mundo.