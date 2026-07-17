El conocido político, exalcalde de La Esperanza y distinguido profesor universitario Juan Namoc Medina ha tenido la gentileza de alcanzarnos otra muestra de su intensa y permanente producción intelectual, esta vez plasmada en el hermoso volumen “Mujeres ilustres de la historia”, volumen que amplía, extiende y enriquece una trascendente, luminosa y enriquecedora trayectoria científica e intelectual. El subtítulo, aunque aclaratorio, sin embargo, nos parece muy explicativo y racional: “En investigación, ciencia, literatura, política, religión, artes y en los orígenes de la evolución.

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BREVE TRAYECTORIA

Juan Namoc Medina es natural del caserío de Punta Moreno, perteneciente al caserío del mismo nombre, en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, en nuestra región liberteña. Sus estudios primarios los terminó en la Escuela Municipal, mientras que la secundaria la estudió en el Colegio Nacional de San Juan.

Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, siguió la especialidad de Cirugía Pediátrica y obtuvo el grado académico de Magister en Medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ha desempeñado como médico cirujano pediatra en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de nuestra ciudad. Actualmente es profesor de Cirugía Pediátrica en la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego; además, ha sido decano del Consejo Regional I de La Libertad del Colegio Médico del Perú y alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Entre sus últimos libros publicados figuran: “Bioética, vida y muerte. Personajes ilustres de la Medicina” y “El cerebro criminal”. Es, pues, un intelectual exhaustivo en el cultivo del ensayo médico. Aquí hemos comentado el libro citado en primer término; de manera que nos satisface plenamente comprobar la permanente y enriquecedora trayectoria intelectual y científica de tan reconocido y distinguido profesor universitario, a quien le renovamos nuestra gratitud y sinceras felicitaciones por una fecunda y trascendente trayectoria.

Sin embargo, no deja de inquietarnos la falta de la palabra explicativa y orientadora del propio autor en la alborada de las páginas. Pero tal vez esta es solo una apreciación nuestra. Nada más. Por otro lado, sería conveniente que publicaciones como las que hoy comentamos deberían tener un tiraje mayor, de manera que el contenido pueda llegar, por los menos, a las bibliotecas de las diferentes instituciones educativas, así como a las instituciones relacionadas con la función trascendente que cumplen las mujeres en la sociedad. De todos modos, es un indiscutible aporte no solo del autor, sino de la propia entidad universitaria a la que pertenece, y a quien expresamos nuestra sincera adhesión y congratulaciones, de paso que le agradecemos por alcanzarnos una renovada muestra de tan valiosa e intensa producción.

PRÓLOGO

En palabras de la prologuista Olga Cribilleros Shiguihara, “el texto presenta la vida y obra de mujeres influyentes a lo largo de la historia, destacando sus contribuciones en diversos campos: Eva Perón, primera dama de la Argentina, logró el sufragio femenino en 1947 y fue declarada ‘Jefa Espiritual de la Nación’. “Ana Frank: Niña judía que escribió un diario durante el Holocausto y murió en un campo de concentración a los 15 años; Carrie Fisher, actriz y escritora estadounidense, conocida por su papel en Star Wars, activista por la salud mental y los derechos de los animales”, añadió.

Igualmente, el texto presenta a Mujeres Gobernantes y Líderes, quienes ha ocupado posiciones de poder y liderazgo en sus respectivos países: Golda Meir: primera ministra de Israel, conocida como “La Mujer de Hierro”, luchó por los derechos de los trabajadores y los refugiados; Indira Gandhi, primera ministra de India, fue asesinada en 1984 y abogó por la libertad de las mujeres; Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, implementó políticas monetarias y fue apodada “La Dama de Hierro”.

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CONTENIDO

El importante libro del distinguido investigador y ensayista agrupa su contenido a través ilustrativos capítulos: I. Mujeres ganadoras del Premio Nobel; 2. Mujeres ilustres en la Edad Antigua; 3. Mujeres ilustres en la Edad Media; 4. Mujeres ilustres de la Edad Moderna; y 5. Mujeres ilustres de la Edad Contemporánea.

El último capítulo comprende una reflexión sobre la situación y rol de la mujer en la antigüedad; no trata de la semblanza específica de ninguna mujer, sino que constituye un conjunto de reflexiones sobre el rol de la mujer en diversas instancias, como: la evolución del universo, la evolución de la vida, la evolución humana, evolución del homo sapiens; y evolución del humano ultramoderno.

REFLEXIONES FINALES

Sin indicarlo expresamente bajo un título específico, el libro del doctor Namoc se cierra con oportunas y trascendentes reflexiones:

En el otoño de la vida la modernidad acosa, perturba, estresa. Debemos liberarnos de la codicia por cosas materiales. Vivir sin desesperación. Sabiduría es vivir sereno, sin rumiar odios ni rencores. Se puede tener el cuerpo estrujado pero la mente ilusionada.

Un anciano sabio no le teme a la muerte y acepta irse en paz y en silencio, sin terapias extraordinarias e inútiles, sin angustia ni llanto, sin inspirar lástima ni compasión. Espera la suprema transformación con hidalguía.

Más mujeres están participando en las funciones de gobierno en diferentes países. Ejercen casi todas las profesiones y destacan en las fuerzas armadas y policiales.

En la Edad Moderna y sobre todo en la Edad Contemporánea, las mujeres han conquistado gradualmente sus justos derechos civiles, políticos y laborales. En todas las culturas han existido mujeres líderes y paradigmáticas con una vida digna y señera. La tendencia es vertiginosa hacia una mayor prevalencia de la mujer en el desarrollo de la humanidad.

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