En tiempos dominados por algoritmos y recomendaciones automáticas, una editorial propone volver a lo esencial: la sorpresa. Con motivo del Día del Amor y la Amistad, Penguin Random House lanza "Book Dating", una experiencia que transforma la visita a la librería en un juego de descubrimiento.

Durante algunos días de febrero, los lectores podrán escoger un libro sin conocer su autor ni su título, dejándose llevar únicamente por frases sugerentes y sensaciones, como en una verdadera cita a ciegas donde la intuición manda.

Hasta el 15 de febrero , las librerías participantes se convertirán en el escenario de este particular juego literario, donde los lectores deberán dejar de lado la portada, el título y el autor, y elegir su próxima lectura guiándose únicamente por pistas emocionales, sensaciones y frases provocadoras. Porque, al igual que en el amor, a veces lo mejor ocurre cuando no lo planeamos demasiado.

Book Dating busca fomentar el descubrimiento, la sorpresa y el vínculo emocional con los libros , invitando a los lectores a salir de su zona de confort y a dejarse llevar por la curiosidad.

Para esta iniciativa, Penguin Random House ha seleccionado 25 títulos de su catálogo, que contarán con un descuento de 30%, haciendo la experiencia aún más tentadora.

Y como toda buena cita, esta también puede traer una sorpresa. Algunos de los libros participantes llegarán con un ticket especial que permitirá a los lectores participar por una cena para dos personas y libros gratis, haciendo que la experiencia sea aún más memorable.

La acción estará disponible en las siguientes librerías: Crisol (Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, Centro Cívico, Primavera, Diagonal, Óvalo Gutiérrez, Plaza San Miguel, Plaza Norte), Ibero (Larcomar, Larco, San Borja, San Miguel y Chacarilla), SBS (Pardo y San Miguel), Entre Páginas (Plaza Norte, Mall del Sur, Larco, Puruchuco y Mega Plaza), El Virrey, Sur, Librería de la PUCP (San Isidro) y Vallejo (San Isidro y Barranco).

Con Book Dating, Penguin Random House propone celebrar San Valentín desde otro lugar: menos algoritmos, más intuición; menos etiquetas, más emociones. Porque nunca se sabe: tal vez ese libro que no estabas buscando sea el que termine conquistándote.

