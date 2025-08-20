La Asociación Deportiva Tarma (ADT) se pronunció tras la intervención policial realizada en una discoteca de La Merced, Chanchamayo, donde fueron sorprendidos un jugador del plantel y dos colaboradores de la institución.

En un comunicado oficial, el club precisó que el plantel había cumplido con su entrenamiento la tarde previa al incidente y que estaba programada otra sesión para el día siguiente, por lo que la presencia de sus integrantes en un local nocturno genera malestar dentro de la institución.

TE PUEDE INTERESAR: La Libertad: Catorce clubes competirán en la Segunda División de fútbol de Huanchaco

El ADT anunció que iniciará una investigación detallada para esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes conforme a su reglamento interno. La directiva advirtió que, de ser necesario, se procederá incluso con el despido de quienes resulten responsables, reafirmando que estas conductas no pasarán por alto “por respeto al club y a los aficionados”.

El caso ha despertado atención en la hinchada tarmeña, que exige disciplina y compromiso a sus jugadores, especialmente en plena temporada deportiva.